Esta segunda-feira, dia 1 de junho, e a propósito do Dia da Criança, Lili Caneças brindou os seus fãs com um retrato no qual a sua família surge reunida.

Na imagem é possível notar a presença dos filhos Rita e João, frutos do seu antigo casamento com Álvaro Caneças, de quem se divorciou há quatro décadas e ainda os netos João, Pedro e Inês.

"No Dia Mundial da Criança, homenageio as crianças da minha vida... para mim vão ser sempre crianças... começando por mim", afirmou Lili na legenda da publicação no Instagram.

