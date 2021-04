Antecipando o Dia da Mãe, celebrado no próximo domingo, Lili Caneças partilhou na sua conta oficial de Instagram uma fotografia antiga onde surge ao lado dos dois filhos.

"Meninos, no dia da mãe, já podemos almoçar numa esplanada.... que excitação. Obrigada. Sr. Presidente", pode ler-se na legenda da imagem.

Lili Caneças, atualmente com 77 anos, é mãe de Rita e João Caneças, ambos fruto do seu casamento com Álvaro Caneças.

