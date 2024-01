Lili Caneças tem estado afastada da televisão. A socialite e comentadora, de 79 anos, partilhou hoje, através da sua página de Instagram, o motivo deste afastamento.

"No Dia Internacional do Sorriso... a distância mais curta entre duas pessoas escolhi esta gargalhada (mais do que um sorriso)", escreve na legenda de uma partilha.

Entretanto revela que realizou um procedimento estético: "Fiz um soft lift com o Dr. Francisco Iberico Nogueira e ainda não me sinto em plena forma para estar na tertúlia".

Ora veja:

Leia Também: Lili Caneças dança com a filha e o neto: "3 gerações, a mesma alegria"