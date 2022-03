Lili Caneças usou a sua conta oficial de Instagram para assinalar a 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Através de um desabafo sincero, a famosa socialite enalteceu a condição feminina e lembrou o trabalho que há ainda por fazer em Portugal em prol da igualdade de género.

"Feliz Dia Internacional da Mulher! Num país machista, misógino e onde ainda existe uma desigualdade enorme entre mulheres e homens em quase todas as áreas…", começa por lamentar.

Por fim, o conselho: "Se nos respeitássemos e lutássemos pela nossa condição feminina, tudo seria mais rápido".

Às suas sinceras palavras, Lili Caneças, atualmente com 77 anos, juntou uma fotografia com as mulheres da sua vida.

Leia Também: Vídeo. Lili Caneças termina a tarde com passeio de Ferrari