Lil Wayne esteve incluído no grupo de 100 pessoas a quem Donald Trump concedeu perdão durante o seu último dia como presidente dos Estados Unidos (esta terça-feira, dia 19). O rapper de 38 anos tinha sido considerado culpado por posse ilegal de arma, depois da mesma ter sido encontrada no seu avião privado.

O artista, cuja acusação remontava a 2007, estava em risco de ser condenado a 10 anos de cadeia, pena a que agora 'escapa' devido ao perdão.

No ano passado, Lil Wayne já se tinha encontrado com o então presidente para expor o seu caso, facto que evidenciou na época através de uma publicação no seu Twitter.

É caso para dizer que agora o músico já pode respirar de alívio.

