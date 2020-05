O artista mostrou que não há nenhum ressentimento com o antigo companheiro da banda do One Direction.

Liam Payne não ficou indiferente às recentes notícias sobre Zayn Malik e Gigi Hadid, que se preparam para receber o primeiro filho em comum. Como destaca o Metro, depois de Zayn, de 27 anos, ter deixado os One Direction em 2015, começaram a circular rumores que falavam de uma tensão entre o artista e os ex-colegas, Liam, Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan. No entanto, Liam, de 26 anos, colocou um ponto final nas especulações ao reagir à novidade sobre o antigo companheiro da banda. Antes de "ser questionado pelos fãs", durante um direto no Instagram, Liam disse: "Quero só dar os parabéns ao Zayn e à Gigi, obviamente, porque vocês sabem, eles vão ter um bebé". Leia Também: Agora é mesmo oficial! Foi assim que Gigi Hadid confirmou a gravidez