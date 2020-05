Liam Payne tem-se mantido em isolamento social em sua casa, em Londres, e está afastado do filho Bear, de três anos, que encontra-se apenas a viver com a mãe nesta fase, medida que adotaram por causa da pandemia da Covid-19.

No entanto, o artista não conseguiu ficar parado neste momento difícil e decidiu ajudar os que mais necessitam.

O cantor meteu mãos à obra e tem feito trabalho de voluntariado num banco de alimentos, em Euston.

Além desta iniciativa, o artista, de 26 anos, doou ainda uma boa quantia de dinheiro para o Trussell Trust, que apoia uma rede nacional de bancos alimentares.

Em entrevista ao The Mirror, Liam confessou que ficou sensibilizado com o facto de haver mais famílias à procura de ajuda no que diz respeito à alimentação.

O artista tem passado os seus dias como voluntário a empacotar comida para os que mais precisam. "É preocupante saber a quantidade de pessoas que estão sem comida nestas circunstâncias", destacou. "[...] É angustiante ver o número de pessoas que estão a perder o seu emprego", acrescentou.

