É um adepto ferrenho do Manchester City FC e não gostou de ver o clube rival de Manchester, a cidade onde nasceu em 1972, anunciar a contratação do futebolista português Cristiano Ronaldo, 12 anos após a saída para o Real Madrid CF, na tarde da passada sexta-feira. E, logo nessa noite, durante a atuação ao vivo no Leeds Festival, Liam Gallagher reagiu, criticando publicamente a administração do clube. "Malta de Manchester, hoje, tiveram de baixar as calcinhas com esta, não foi?", ironizou o artista.

A reação, entusiasta, da plateia não foi, no entanto, a que o polémico cantor e compositor inglês, vocalista da popular banda Oasis entre 1991 e 2009, esperava. Nos minutos seguintes, foram muitos os apupos que se ouviram, o que irritou o irmão do cantor, compositor e guitarrista Noel Gallagher. "Vão-se lixar", insurgiu-se o intérprete de êxitos como "Shockwave". Stormzy, Post Malone, Biffy Clyro, Catfish and The Bottlemen e Disclosure foram outros dos artistas que atuaram no Leeds Festival este fim de semana.