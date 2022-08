Lewis Capaldi iria atuar na noite de hoje, dia 3 de agosto, no festival MEO Sudoeste mas o concerto acabou cancelado.

"Tudo estava pronto para receber Lewis Capaldi em palco, mas a caminho do Festival sentiu-se mal e não poderá atuar", escreveu a organização do festival nas redes sociais.

Na mesma publicação pode ler-se ainda que o músico escocês "promete regressar em breve a Portugal" e que todos os que compraram bilhete com intenção de vê-lo podem "solicitar a sua devolução" até à 1h de dia 4 de agosto, quinta-feira.

Lewis Capaldi é o autor de sucessos como 'Someone You Loved' e 'Before You Go'.

Leia Também: Britney Spears indignada por ser impedida de casar na igreja católica