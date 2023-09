Letizia faz esta quinta-feira, dia 21 de setembro, a sua primeira visita a um país estrangeiro desde que retomou a agenda após o verão.

A rainha de Espanha vai estar em Londres para participar no evento central do Dia Mundial da Investigação do Cancro, dia em que a Associação Espanhola contra o Cancro (AECC) promove um movimento global para incentivar a investigação, melhorar as taxas de sobrevivência e a qualidade de vida dos pacientes portadores deste tipo de doença.

Um dos temas que abordará na sede da Cancer Research, em Londres, é a importância de integrar a diversidade na investigação para alcançar a equidade no acesso ao diagnóstico e ao tratamento.

Durante esta visita não se espera que seja recebida por qualquer elemento da família real britânica. Recorde-se que os reis Carlos III e Camilla nem sequer se encontram no país, uma vez que estão em visita oficial a França.