Os reis Letizia e Felipe VI vão viajar para Londres amanhã, dia 27 de fevereiro, de forma a marcarem presença numa homenagem a Constantino da Grécia, irmão da rainha emérita Sofia, que decorrerá no castelo de Windsor.

De acordo com a Vanitatis, a presença dos monarcas já foi confirmada, sabendo-se ainda que se irão cruzar com Juan Carlos e Sofia, os pais de Felipe VI.

O último encontro dos quatro, segundo lembra a Vanitatis, aconteceu a 16 de janeiro de 2023, no funeral do irmão da rainha emérita.

Vale lembrar que este é um momento delicado para Letizia e Felipe VI. O casal, de acordo com o que tem sido noticiado pela imprensa espanhola, enfrenta uma grave crise matrimonial. Em causa estão as acusações de infidelidade que a rainha enfrenta, rumores divulgados no mais recente livro de Jaime Peñafiel, especialista em assuntos relacionados com a realeza espanhola.