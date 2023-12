Os reis de Espanha começaram a semana com uma visita ao Palácio de Aranjuez para um encontro com o Instituto Cervantes, um compromisso que será o único de Letizia esta semana.

Para a ocasião, a rainha de Espanha optou por um visual elegante, mas que não causou qualquer surpresa. A mulher de Felipe VI optou por recuperar um fato vermelho da Hugo Boss, o mesmo que usou na final do Mundial de Futebol Feminino, na qual a seleção espanhola se sagrou campeã, e que também já usou noutras ocasiões.

De facto, quando se trata de salientar a nação, seja no desporto ou na língua, como aconteceu esta segunda-feira, é comum Letizia escolher visuais nos quais predomine o vermelho.

Trata-se de um conjunto de blazer, com duas filas de botões em preto e calças flare, duas peças que completou com uma blusa de padrão geométrico de Carolina Herrera, e sapatos de salto de Magrit, também em vermelho.

Para joias optou por manter-se nos mesmos tons e escolher uns brincos de rubis, com ouro branco e diamantes. No dedo não faltava o seu anel da Coreterno, que não tira desde o início do ano e que parece substituir aquele que usava há vários anos, de Karen Hallam, que tinha recebido como presente das filhas.

