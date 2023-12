Neymar é perito em polémicas e a mais recente passa-se em alto-mar. O jogador brasileiro não é opção para o Al-Hilal de Jorge Jesus, devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, mas engane-se quem pensa que a recuperação está a ser feita com muita contenção e cuidado.

Em maio deste ano, Neymar anunciou o 'Ney Em Alto-Mar', um cruzeiro de três dias com "72 horas de ousadia e alegria a bordo com um dos maiores ídolos do futebol", conforme era prometido.

Dado que está lesionado e, por isso, longe dos relvados, Neymar pôde juntar-se aos passageiros e não faltam registos nas redes sociais que mostram como tem passado as últimas horas.

Recém-separado de Bruna Biancardi, a mãe da sua segunda filha, Neymar não parece estar de luto pela relação, muito pelo contrário. O jogador tem surgido em diversas partilhas feitas no X, antigo Twitter, a dançar e a cantar, e em algumas delas até a muleta com que se desloca é agitada no ar.

Na imprensa cor-de-rosa brasileira também vai ganhando destaque um vídeo que mostra a influenciadora Virginia Fonseca a dançar com muito entusiasmo em frente a Neymar, enquanto este toca e canta numa ronda de samba. Virginia é casada com o cantor Zé Filipe e os dois abandonaram o cruzeiro horas depois de o vídeo abaixo ter sido tornado público.

Durante a estadia neste cruzeiro, os passageiros poderão desfrutar de música ao vivo, cinema, sauna, bowling, festas temáticas e espetáculos de stand-up.

A experiência está a ser acompanhada de perto através da conta oficial de Instagram, como poderá ver de seguida.

