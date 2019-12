A substituir Fátima Lopes no programa 'A Tarde É Sua', Leonor Poeiras recebeu no estúdio a mãe de um ex-colega, Luísa, que além de recordar a morte do marido, falou ainda da perda do filho.

Augusto era próximo da apresentadora, que lembrou em direto o momento em que recebeu a notícia.

"Ainda me lembro quando recebi a notícia. Fiquei de rastos", começou por dizer Leonor Poeiras.

"O Augusto marca-me particularmente porque quem cuidou do Xico, que é o cão que eu adotei e que trouxe do 'Somos Portugal', foi o Augusto durante um dia inteiro, porque a equipa chegava ao sábado ao local para preparar o palco e o cão já lá estava. Quando chego no domingo de manhã para o programa, [ele apresentou-me o cão] e ele ali ficou. Nesse domingo o Augusto disse-me para levá-lo para casa e mais pessoas insistiram e assim foi, levei-o", recordou. "Sempre que olho para o Xico eu vejo o Augusto porque ele tinha um amor muito grande pelos animais", continuou.

Augusto morreu com um problema de coração, sofrendo um enfarte, assim como a avó materna, como partilhou ainda a sua mãe.

Para ver ou rever este momento, clique aqui.

Leia Também: A árvore de Natal de Leonor Poeiras que ajuda o ambiente e os bombeiros