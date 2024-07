Catarina Miranda recebeu vários elogios depois de se ter estreado como apresentadora do 'Somos Portugal' na tarde de domingo, dia 28 de julho.

"Catarina Miranda incrível. Parece que já faz isto há anos", "foste maravilhosa" ou "está é a praia da Catarina Miranda", foram alguns dos muitos comentários feitos numa das publicações da página de Instagram da TVI.

No entanto, também houve reações negativas. "Vergonha TVI. Mandou embora o Santiago Lagoá e aceita esta convencida da Miranda! TVI no fundo", pode ler-se entre as muitas mensagens.

Entretanto, Catarina Miranda reagiu nas stories da sua página de Instagram às audiências do 'Somos Portugal'. "Avó, até estou a chorar. Não sabes o que aconteceu. O 'Somos Portugal' foi líder", disse a ex-concorrente do 'Big Brother' num primeiro vídeo que publicou na rede social e onde aparece em lágrimas.

Pouco tempo depois, voltou a falar aos seguidores e destacou novamente a sua felicidade. "Fui muito bem recebida pelos meus colegas, pela equipa. O ambiente é excelente. Cantanhede recebeu-me de braços abertos e sai de lá com o dever de missão cumprida. Como vocês sabem, eu não tenho nenhum curso de comunicação social, mas sou uma pessoa muito empenhada, dou sempre o meu melhor e entrego-me sempre a 500 mil por cento a qualquer projeto que faça parte", disse.

"Quero sempre ser a melhor na medida do possível, porque não tenho nenhum curso e foi a minha primeira vez. Ao início estava um bocadinho nervosa", confessou.

Catarina Miranda revelou depois que vai agora "tirar curso com os melhores, porque quer ser a melhor versão da apresentadora que conseguir ser".

"Agora vou ter que me esforçar muito. [...] Já tenho dicas de vários profissionais que viram e que já me mandaram para eu poder melhorar. Vou agarrar nisso e melhor para uma próxima vez. Agora o meu objetivo de vida é apresentar a 'Casa dos Segredos'. Estou a brincar [risos]... Não estou a brincar, estou a falar a sério mas não sei quantos anos vai demorar. Vou-me esforçar para isso. Voltar a um reality show só mesmo, se calhar, como apresentadora. É um objetivo. Vou aproveitar todas as oportunidades para que isso um dia venha acontecer", partilhou. Veja o vídeo na galeria.

Numa outra publicação, destacou que a sua estreia no programa foi "inesquecível" e que "realizou um sonho", tendo voltado a agradecer à TVI e a todos os colegas.

