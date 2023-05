Leonardo DiCaprio foi fotografado na última quarta-feira, 24 de maio, a tentar passar despercebido à saída de um hotel.

O ator surgiu na entrada do local, o Hotel Martinez, em Cannes, de máscara e boné, como forma de deixar o seu rosto praticamente tapado.

De acordo com a imprensa internacional, DiCaprio estava no interior do espaço com a empresária Natasha Poonawalla.

Os dois parecem ter uma amizade de longa data, tendo o encontro sido uma possível reunião de negócio ou um jantar de amigos.

Natasha Poonawalla é casada com Adar Poonawalla, CEO do Serum Institute of India, uma das maiores empresas de produção de vacinas do mundo.

Leia Também: Leonardo DiCaprio e Irina Shayk 'apanhados' em clima de intimidade