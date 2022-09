Leonardo DiCaprio saiu com os amigos na noite de terça-feira, depois de ter sido visto com Gigi Hadid, levando aos rumores de que estaria a viver um romance com a modelo.

O ator foi visto numa saída com amigos e rapidamente ficou no centro das atenções. Na sua companhia estavam Helly Nahmad, Jared Leto, Carmelo Anthony, Ivy Getty e Dixie D’Amelio.

Informação que chega por parte do Page Six, que diz ter confirmado o namoro de DiCaprio com Gigi, de 27 anos. No entanto, ainda não houve, até à data, nenhuma confirmação oficial.

De recordar que Gigi Hadid é mãe de uma menina, Khai, de dois anos, fruto da relação terminada com Zayn Malik.

Leia Também: Romance à vista? Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid 'apanhados' juntos