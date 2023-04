Helena Coelho, mais conhecida como Lena desde que fez parte das icónicas Doce, casou-se aos 59 anos com o homem da sua vida. A grande novidade foi anunciada através da sua conta oficial de Instagram.

"E no dia 5 de Abril casei-me com o homem que amo e com quem vivo faz em junho 32 anos", começou por realçar, juntando às suas palavras as imagens que marcaram a cerimónia.

"Foi dos dias mais felizes das nossas vidas. Agora é só continuar a amar como sempre amámos", reforçou.

A cerimónia decorreu no civil e a festa foi cheia de apontamentos que a tornaram ainda mais especial, tal como contou Lena. "O bolo foi feito pela nossa filha e os noivos são do casamento dos meus pais. Estamos felizes", completou.

Clique para o lado na partilha abaixo para ver todas as imagens:

Leia Também: Acabou o casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb