O casamento de Hugh Grosvenor, 7.º duque de Westminster, com Olivia Henson, está cada vez mais próximo. O casal irá dar o nó no dia 7 de junho, pelo que os preparativos seguem a 'todo o gás'.

Vários membros da realeza marcarão presença no enlace, como é o caso do príncipe William e do filho mais velho, o príncipe de George que, dizem os rumores, será pajem.

No entanto, há alguém cuja falta será bastante sentida: o pai do noivo, Gerald Grosvenor, 6.º duque de Westminster, que morreu em agosto de 2016, aos 64 anos.

A morte de Gerald, recordou a revista Hello!, foi um choque.

O duque perdeu a vida enquanto fazia uma caminhada numa das suas propriedades, a Abbeystead Estate em Lancashire.

Depois de se ter sentido mal, foi levado para o hospital onde acabou por ser dado como morto.

Entretanto, as autoridades confirmaram que a causa da morte foi ataque cardíaco.

