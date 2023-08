A série 'Malucos do Riso' divertiu os portugueses durante mais de 15 anos. Estreou-se a 1 de Setembro de 1995 e apenas em 2010, várias temporadas depois, chegou ao fim.

As anedotas e o talento do elenco fizeram perdurar esta produção da SIC no tempo e é um dos projetos de humor que mais saudades deixa aos espectadores.

Entretanto, algumas dessas estrelas já morreram, daí lhe deixarmos 10 delas na galeria, para que as possa recordar.