O 'Sítio do Picapau Amarelo' atravessou várias gerações desde a sua criação, em 1920, que dos livros passou depois para a televisão, com adaptações de sucesso. A próxima chega já em 2024, segundo a imprensa brasileira.

O universo do escritor Monteiro Lobato estará de volta com um remake, produzido pela SBT para a nova plataforma de streaming da estação, a ser lançada no próximo ano.

Entre 1977 e 1986, o 'Sítio do Picapau Amarelo' esteve entregue à Globo, que durante este período exibiu os episódios. Mais tarde, em 2001, a história ganhou uma nova versão, que durou até 2007.

O remake terá inevitavelmente de se adaptar aos novos tempos e surge agora a curiosidade para saber quem irá dar vida às míticas personagens Emília, Tia Nastácia, Dona Benta, Tio Barnabé, Cuca e Saci.

