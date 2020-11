Ainda se lembra de Zé Cabra? O artista fez sucesso em 2001 com o tema 'Deixei Tudo Por Ela' e, desde então, nunca mais largou a carreira na música. João Baião e Diana Chaves estiveram à conversa com Casimiro Afonso (seu nome verdadeiro), que recordou os tempos áureos em que a música estava na boca dos portugueses.

Casimiro confessa ter saudades desses tempos e foi com emoção que destacou um dos grandes apoios que recebeu na altura.

"A minha mãe tinha muito orgulho em mim. Sempre foi o meu sonho cantar, mas nunca pensei conseguir o patamar que consegui. A minha mãe só me encorajava. Dizia para seguir em frente. Não me importa o que as pessoas falem, o que interessa é o que transmito aos meus fãs num espetáculo", defendeu, mostrando-se assim indiferente às críticas por cantar desafinado.

Trabalhando até hoje, embora não seja com o mesmo ritmo, Zé Cabra revelou-se grato pelo que conquistou. "Nunca mais deixei de fazer espetáculos e de editar discos", garante.

Nesta conversa partilhou ainda a seguinte curiosidade: "A minha mulher não gosta de me ouvir cantar. Não me acompanha para lado nenhum e não gosta de aparecer".

