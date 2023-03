Eliane Tchissola ficou muito conhecida em Portugal durante a sua participação no reality show 'Love On Top', da TVI. Todavia, o percurso da jovem passa agora por outro país.

Lia, como ficou conhecida pelos portugueses, mudou-se para a Bélgica, onde agora é lojista no grupo Inditex.

A ex-concorrente do 'LOT' esteve a responder a várias questões feitas pelos seguidores nas redes sociais e explicou muito do que se passa na sua vida atualmente.

"A única coisa que verdadeiramente me dá saudades de Portugal é a minha mãe. De resto, nada mudou para mim. O estilo de vida só melhorou", começou por dizer Lia.



De seguida, mostrou-se indignada com Portugal e com os ordenados que são pagos no nosso país: "700€ de salário mínimo? Portugal é para os ricos reformados e herdeiros. Nem para empreendedores é, sendo que as taxas e impostos são absurdos".



Lia disse ainda que a mudança para a Bélgica foi motivada pela vontade dar à filha o melhor estilo de vida possível.



