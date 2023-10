Foi no passado mês de abril que Kim Kardashian assistiu a um jogo do Sporting contra o Arsenal, com vitória para o clube português. A partida decorreu no Emirates Stadium e vai estar em destaque no reality da família Kardashian.

Uma curiosidade que foi destacada pelo próprio clube português através da rede social X (antigo Twitter).

"No próximo episódio de 'Kardashians', da Hulu", escreveram ao mostrar Kim Kardashian com as mascotes dos leões.

