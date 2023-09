O E! News não ficou indiferente aos rumores de que Kim Kardashian estaria a sair com Odell Beckham Jr. e foi 'investigar'.

"A Kim e o Odell são amigos e têm muitos amigos em comum", revelaram fontes ao meio de comunicação internacional.

"Ela não está a namorar com ninguém de forma série neste momento, mas está aberta a encontrar o amor novamente com a pessoa certa. Neste momento, o seu foco principal são os filhos e os negócios", acrescentou.

Tais especulações começaram a circular depois do jogador de futebol americano ter terminado a relação com Lauren Wood. Juntos são pais de Zydn, de um ano.

Esta não é a primeira ligação de Odell com a família Kardashian. Em 2016, recorda o E! News, ficou no centro das atenções por ter sido 'apanhado' a conversar com Khloé Kardashian numa festa privada de Drake. Mas não houve nada entre eles, pelos menos foi o que deram a entender na altura.

Anos mais tarde, o jogador juntou-se a Kendall Jenner para uma campanha.

