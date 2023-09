Kim Kardashian já está mais do que habituada aos paparazzi e sabe como lidar com a situação. No entanto, apesar de terem desde sempre contacto com fotógrafos na rua, os filhos ainda não conseguem ignorar.

Na passada sexta-feira, o filho mais velho da celebridade, Saint, de sete anos, acabou por ficar em destaque por causa de um gesto que não deixou a mãe agradada.

Aos ver os paparazzi, o menino levantou o dedo do meio. Ao aperceber-se, Kim Kardashian repreendeu o filho.

