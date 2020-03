Durante mais de 15 anos foi possível ver Eva Mendes a brilhar na passadeira vermelha dos mais diversos eventos, destacando-se com looks que mostravam o seu bom gosto. A norte-americana, de origem cubana, parece ter a capacidade de ficar bem com qualquer visual...seja na antestreia de um filme ou numa simples ida às compras.

Como forma de assinalar os 46 anos de vida da atriz, completado no dia 5 de março, resolvemos relembrar os seus melhores looks.

Clique na galeria e desfrute.

