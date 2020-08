"Hoje [21 de agosto] fazes um ano de vida, a vida que veio me encher de amor", foi com estas palavras que Leandro começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, na madrugada desta sexta-feira, onde celebra o primeiro aniversário do filho mais novo.

"Tanto tempo perguntei a mim mesmo e agora? Como será?Ser pai pela segunda vez, será que o amor vai chegar? E logo naquele primeiro momento que a mulher mais linda te trás ao mundo eu fiquei sem perguntas e as respostas apareceram... O amor que sinto por ti, meu dede, é tão mas tão grande que não existe palavras", acrescentou na legenda de uma fotografia dos filhos, o pequeno Diego, da atual companheira, Doina Stratulat, e Simão, de oito anos, fruto da relação terminada com Sury Cunha.

"É tão bom sentir o amor dos meus filhos olhar vocês todos os dias, ver vocês crescerem. Obrigado meu Deus pela família linda que tenho. Obrigado a ti amor, Doina Stratulat, pela mãe que és deles e de mim. Amo vocês. Parabens, meu filhão lindo, meu DEDE", rematou.

Partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, mas houve um comentário que não passou despercebido aos olhos de Leandro, mas por um lado mais negativo.

"O teu primeiro filho tem mãe que eu saiba! Não precisa da madrasta para nada", comentou a internauta. "Tem sim, obrigada por me ter avisado, às vezes esqueço-me das coisas. Você seja lá quem seja é uma atrasada mental que nem ler deve saber! Digo aqui mesmo para todos verem. E ir à m*****, não?", respondeu o cantor.

A conversa não ficou por aqui e a seguidora acrescentou: "Cala-te, oh paneleiro". Palavras que o artista reagiu de seguida: "Isto de ter um teclado é fixe. Só existe uma diferença, eu não me escondo por trás de um teclado".

