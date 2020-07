Leandro começou esta terça-feira, dia 21, com um treino matinal no ginásio e foi no balneário que decidiu registar uma fotografia para as redes sociais, revelando assim o físico.

Na legenda da publicação, confessou que está dedicado em recuperar o peso que tinha antes da pandemia da Covid-19.

"77kg é o meu peso de hoje... 2 dia de treino, agora é queimar e voltar áquela forma antes desta pandemia", afirmou.

