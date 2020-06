A estrela de 'Mad About You' mantém-se elegante, como mostram as recentes imagens que já estão a ciruclar nas redes sociais.

Aos 56 anos, Helen Hunt continua a destacar-se pela boa forma física. Ainda este domingo, a cineasta e atriz norte-americana não passou despercebida na praia de Malibu. Em biquíni, Helen foi fotografada pelas lentes dos paparazzi e as imagens já estão a circular nas redes sociais. Depois da reabertura de várias praias em Los Angeles, após terem estado encerradas por causa da pandemia da Covid-19, a figura pública aproveitou para praticar surf. Mas o que mais se destacou foi a boa forma física, como pode ver na publicação abaixo: Leia Também: Vera Fernandes cada vez mais dedicada em recuperar a boa forma física