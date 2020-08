Leandro voltou a dar destaque aos comentários que menos o agradam nas redes sociais. O cantor tem vindo a deparar-se com algumas críticas, mensagens que fez questão de 'responder à letra' na recente publicação que fez na sua página de Instagram.

"Muitos falam mas poucos são tão felizes como eu. Podem dizer o que quiserem de mim, mas a realidade é que sou mais que palavras! A minha preocupação não é a vida dos outros mas sim a minha", escreveu, esta terça-feira.

Recorde-se que ainda na semana passada o cantor esteve no centro das atenções depois de uma calorosa troca de comentários com um internauta. Leia Também: Leandro revolta-se com seguidora: "Atrasada mental"