Leandro está no centro da polémica após declarações que fez durante a sua participação no 'Big Brother - Desafio Final', na TVI. Numa conversa com colegas da casa, o músico admitiu ter agredido a sua cadela, da raça Cane Corso, após -alegadamente - o animal de estimação ter mordido o filho, Simão.

"Vou direito à cadela, mandei-lhe um 'stick'... com e 50 e tal quilos... voou mesmo... a cadela voou e bateu contra uma coisa mesmo. Ceguei... Ceguei", confessa, revelando que teve esta reação após ter visto o filho com sangue na cara.

Leandro explica que na altura pensou que o animal tinha mordido o menino, algo que percebeu que não aconteceu.

Reagindo ao assunto, o IRA (Intervenção e Resgate Animal) fez um comunicado nas redes sociais.

"Num programa transmitido pela TVI, o concorrente do Big Brother (Leandro) admite em tom de engrandecimento ter esmurrado a sua cadela de 50kg com tal violência que ela até “voou”, segundo palavras expressas pelo próprio.

Segundo a Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto:

'Quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos a um animal de companhia' será 'punido com pena de prisão até um ano” ou “pena de multa até 120 dias'.

Perante isto e as declarações proferidas pelo concorrente em televisão pública nacional, iremos consultar o nosso departamento jurídico para avaliar a situação e avançar com queixa-crime caso haja matéria suficiente.

A impunidade perante a criminalidade em Portugal eleva-se ao ponto das confissões em plena televisão, sem quaisquer repercussões imediatas por parte da estação emissora ou autoridades competentes".

