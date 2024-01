Leandro viu-se envolvido numa polémica na sequência de declarações que fez na manhã de sábado, 20 de janeiro, durante a sua participação no reality show 'Big Brother - Desafio Final'. O músico contou uma história, relativa à sua cadela, Daisy, nomeadamente quando lhe bateu para esta saísse de cima do filho de quatro anos, após pensar que o animal tinha mordido a criança.

O artista começa por confessar que "ficou surpreendido" com tudo o que está a acontecer, notando que as suas palavras foram retiradas do contexto e, inclusive, acusando a associação IRA (Intervenção e Resgate Animal) de "aproveitamento".

"A minha cadela foi sempre muito acarinhada e foi sempre um cão tranquilo, até ao dia em que um dos meus vizinhos passou para o terraço, que era nosso, e ela atacou-o, levando-o a ficar com a cabeça do dedo de fora", revelou à conversa com Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'.

"Desde então a cadela tornou-se um pouco agressiva, mas demos sempre o benefício da dúvida ao animal (...). É realmente um cão com um porte muito elevado, tinha sido adquirido para uma moradia, não um apartamento, e nós mantivemos o cão sempre junto de nós", sublinha.

Entretanto, explica o que se passou: "Até que há um certo dia em que chego a casa, vejo o terraço com sangue e pensei que a cadela estava com o cio. Nessa mesma noite o vizinho bateu à porta, explicou o que tinha acontecido, pediu desculpa por ter invadido o terraço e nós, perguntámos se havia alguma coisa a fazer...".

O músico nota que desde essa altura que "a cadela tornou-se diferente".

"Umas semanas depois estava na cozinha e o meu filho [Simão] de quatro anos andava a brincar com o meu cão dentro de casa. Ouço-o aos gritos, a chamar por mim, e quando chego à sala vejo o meu filho deitado, a cadela por cima e o menino cheio de sangue", recorda, afirmando que nesse momento imediatamente pensou que Daisy tinha "mordido o filho".

"O 'stick' [expressão que usou para contar o sucedido pela primeira vez] para mim é uma chapada e eu, ao ver aquilo, fiquei com medo e com instinto de proteção como qualquer pai o faria", evidencia.

"Fui direito à cadela, completamente louco e tentei afastá-la de cima do meu filho. Um animal com 55 quilos, um cão enorme, em cima de um bebé. Ao dar a palmada no animal, o cão realmente afastou-se com medo. Peguei no meu filho e levei-o à casa de banho para perceber onde estava o golpe e a mordidela e apercebi-me que não tinha nada", continua.

Nesse momento, o artista apercebeu-se de que Simão estaria com uma hemorragia nasal ou teria levado uma "patada", tendo se arrependido e acarinhado o animal.

"Senti algum medo depois destas situações. Continuo a ter contacto com a Daisy, está numa família maravilhosa que trata muito bem dela. Sempre tivemos um carinho imenso pelos nossos animais e fazíamos festas de aniversário e tudo", garante.

Leandro lamenta que não lhe tenham sido pedidas explicações, sublinhando que o sucedido afetou a sua vida de forma "muito negativa", tendo já recebido ameaças, inclusive.

O cantor tece ainda inúmeras críticas à IRA, pelo comunicado que emitiram sobre a situação, a quem acusa de "aproveitamento". "As pessoas estão a aproveitar-se para denegrir a minha imagem, não estão a saber dividir as coisas", realça.

Para Leandro, a solução seria que a IRA emitisse um outro comunicado a "retirar a informação - que não corresponde à verdade".

Ainda em declarações aos jornalistas, o artista sublinha que continua a manter contacto com a cadela, que atualmente vive numa herdade em Sintra, e que está feliz. O mesmo já consultou um advogado para o informar acerca do caso.

"Juridicamente tive de falar com quem direito, não está na patente de crime, o que eu disse não compromete rigorosamente nada, portanto estou tranquilo", completa.