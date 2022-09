Lea Michele deixou uma mensagem nas stories da sua página de Instagram onde revelou que não ia conseguir apresentar-se na produção da Broadway 'Funny Girl', na noite de sábado, por estar infetada com Covid-19.

"Estou devastada por dizer-vos que, devido aos primeiros sintomas da Covid e um resultado inconclusivo do teste - e devido aos protocolos de segurança da produção -, não tenho permissão para me apresentar hoje no espetáculo", começou por escrever, referindo depois que iria fazer novamente o teste e assim que tivesse mais novidades partilharia com os fãs.

"A Julie [Benko] vai arrasar hoje como Fanny – assim como todas as nossas incríveis substitutas que se empenharam de forma incrível esta semana enquanto lutamos contra um surto de covid muito intenso no nosso teatro", destacou também.

© Instagram

Mais tarde, chegou o teste positivo. "Infelizmente, testei oficialmente positivo à Covid-19. Segundo os protocolos da produção, não posso voltar ao teatro nos próximos dez dias", informou.

