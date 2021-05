O programa 'Casa Feliz' recebeu várias caras conhecidas que recordaram com carinho Maria João Abreu, esta sexta-feira, 14 de maio, um dia depois da notícia da sua morte.

Entre as figuras públicas que participaram nesta emissão especial em homenagem à atriz esteve Melânia Gomes, que não conseguiu conter a emoção.

Lavada em lágrima, Melânia começou por recordar o teatro de revista, quando dividiu o palco com Maria João Abreu.

"Para além de colega, foi minha patroa. Uma excelente patroa, muito atenciosa, generosa, porque, de facto, ela era assim como mulher. Foi a João que me ensinou a desfilar em cena, a ser mulher em cena, a chamar a atenção do público para nós", partilhou, destacando o "cuidado que ela tinha com todas as pessoas".

"Era um bicho de palco com muito talento, muita força... Passou essa força... Lembro-me de passar muitos fins de semana com ela e com o Zé [José Raposo] em cartaz", recordou.

Tendo a família em Viana do Castelo e tenho rumado até Lisboa quando era muito jovem, Melânica confessou que por vezes era "muito complicado a vida sozinha [na capital]" assim como "trabalhar neste meio", na representação.

"A João e o Zé abriam as portas daquela casa a toda a gente. As últimas palavras que troquei com a João foram nesse sentido, de amor e família. Eu a falar-lhe do Abreu [pai de Maria João Abreu, que morreu no ano passado], a dar-lhe força, e ela muito preocupada com a minha filha. Perguntava se estava tudo bem, dizia que gostava de a conhecer e que quando isto tudo passasse íamos todos abraçar-nos... É assim que sempre vou recordar a João, com este abraço", acrescentou.

Recorde-se que Maria João Abreu e José Raposo fundaram a produtora 'Toca dos Raposo' nos anos 90.

