Laura Galvão informou nas stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira, 20 de janeiro, que testou positivo à Covid-19. "Ironia do destino. Saí da casa mais vigiada do país para ficar fechada na minha casa", começou por dizer, referindo-se à sua saída do 'Big Brother Famosos', que aconteceu na noite de domingo, 16 de janeiro. "Estamos os três em modo Covid! Estamos bem", acrescentou na mesma publicação. © Instagram_laurampsgalvaoficial Numa outra partilha, frisou: "Está tudo bem". © Instagram_laurampsgalvaoficial Leia Também: Laura Galvão: "Não me sinto de todo uma desistente. Ponderei muito"