Laura Galvão decidiu abandonar o 'Big Brother Famosos' na gala de domingo, 16 de janeiro, depois de duas semanas dentro da casa mais vigiada do país. Estivemos à conversa com a ex-concorrente do reality show da TVI, no âmbito de uma conferência para jornalistas.

"Tive muitos momentos de felicidade dentro da casa, com pessoas fantásticas, diverti-me imenso", começou por dizer, notando que a sua experiência, apesar de tudo, foi positiva.

"Foi uma experiência maravilhosa, fui super bem tratada e acompanhada, foi uma experiência única. Foi um desafiar de limites, saber se seria capaz", notou.

"Todos nós devemos saber respeitar os nossos limites", defendeu notando que as saudades da filha, Índia, e do companheiro, Diogo Andrade, falaram mais alto. Laura ainda esclareceu que se fosse uma situação em que tivesse de trabalhar fora por três meses seria completamente diferente, pois aí estaria a fazer o que mais "amava" - representar. Já para não falar que a comunicação com as pessoas que lhe são mais próximas não estaria interdita.

"Não me sinto de todo uma desistente. Ponderei muito. A segunda semana foi muito difícil para mim, só conseguia pensar que ia dececionar as pessoas que estavam a torcer por mim lá fora. Mas não podia continuar assim. Não podia cair numa tristeza. (...) Foi mesmo a melhor decisão, tive de ter bastante coragem para o fazer. Vejo-me como uma pessoa que chegou ao seu limite e que tomou uma decisão", esclarece.

A atriz acrescenta ainda: "Não sou pessoa de desistir, levo as coisas até ao fim, foi uma coisa épica para mim, foi mesmo chegar ao meu limite. Se tivesse capacidade emocional eu iria em frente, mas primeiro está a minha estabilidade".

Por fim, Laura referiu que para si Jardel seria o justo vencedor do programa "por estar a fazer uma introspeção de vida muito complicada". "Já por aí é um vencedor", sublinha

