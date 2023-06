Laura Figueiredo e Mickael Carreira estão prestes a serem pais pela segunda vez, pois a antiga apresentadora de televisão já está na reta final da gravidez.

No Instagram, Laura Figueiredo publicou novas imagens esta quinta-feira, dia 22 de junho, onde celebra o verão e acaba por se referir também à gestação ao revelar que está "no último mês de gravidez".

"A minha estação do ano favorita voltou e ainda que esteja no último mês de gravidez, e o calor não ajude em nada, continuo a adorar as temperaturas altas! Quem por aí também é fã do verão?", disse.