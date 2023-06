Laura Figueiredo gravou um vídeo para o seu canal de YouTube no qual respondeu às muitas curiosidades dos fãs sobre a sua segunda gravidez. À espera de um menino, a mulher de Mickael Carreira revelou que ela e o companheiro já estavam a pensar em aumentar a família, sendo que no ano passado colocaram em prática esta decisão.

"Achava que ia demorar algum tempo e o tempo que demorou foram 20 dias até o milagre acontecer. Quando disse ao Mickael 'acho que posso estar'... estava!", conta com um sorriso nos lábios.

Esta nota ainda que ela e o músico decidiram esperar que a gestação chegasse aos três meses para contar a novidade à filha mais velha, Beatriz. Contudo, a menina apercebeu-se mais cedo.

"Ela foi-se apercebendo desde o início. Lembro-me que devia estar grávida de dois meses (...) e ela gosta muito de adormecer perto de mim e tinha a mão na minha barriga. E ela sentiu [o bebé]. Olhou na minha cara e disse: 'tens um bebé na barriga?'. 'Não sei, talvez. E se tiver, é bom?'. E ela: 'É. Quando é vais saber?'. 'Não sei, mas quando souber eu conto-te'", relata.

Laura e Mickael confirmaram a notícia à filha durante uma viagem ao Brasil que fizeram no final do ano passado, no entanto decidiram esperar até fevereiro deste ano para tornar a gravidez pública de maneira a não "roubar o momento" de David Carreira e Carolina Carvalho, que foram pais em janeiro do pequeno Lucas.

