A viver uma fase única com a chegada do segundo, Laura Figueiredo tem-se mostrado maravilhada. Ainda esta quinta-feira, a figura pública voltou a partilhar novos momentos com os seguidores, tendo revelado que fez a primeira viagem de carro em família.

"Há muita coisa de primeiros momentos que não esquecemos. A primeira vez que sai da maternidade com um bebé é um suor frio que corre na espinha. É qualquer coisa. E hoje, pela primeira vez, estamos a sair os quatro. A nossa família de quatro", disse no vídeo que pode ver na galeria.

De recordar que o bebé Gabriel nasceu na semana passada e é fruto da relação de Laura Figueiredo com Mickael Carreira. O casal tem ainda em comum a pequena Beatriz, de seis anos.