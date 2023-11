Este sábado, 11 de novembro, Laura Figueiredo celebrou 37 anos de vida, data que festejou junto do companheiro, Mickael Carreira, e dos filhos, Beatriz e o bebé Gabriel, que nasceu este ano.

A propósito da ocasião, a antiga apresentadora de televisão fez uma reflexão que partilhou na sua página de Instagram.

"36 foi um daqueles anos cheio de significado. No ano passado precisei ir até junto ao mar, sentir o cheiro, lembro-me de ter fechado os olhos e agradeci por tudo que a vida me tinha dado até ali", começa por dizer.

"Perdi o meu pai com 18 aos 36 chegava o ano em que vivera tantos anos com ele, como sem ele. Perdi o meu irmão com 36 anos, com tanto por viver, e eu tinha chegado ali, que direito tinha eu de estar ali…", continua.

"Tinha a minha Bea, com quem tanto tinha sonhado e apesar de já estar grávida do Gabriel ainda não sabia, mas dentro de mim junto do mar com o vento frio e o sol da manhã no rosto algo me fez sentir que tudo estava bem, que estava no caminho certo para ser feliz", diz ainda.

Laura notou que naquele momento percebeu que tinha cumprido o sonho de "construir família".

"Hoje, ao chegar aos 37 olho para eles e finalmente me sinto completa, de volta à casa que tanto mudou nos meus 18. Hoje somos 4 tal como éramos, apesar de ter mais dois irmãos, cresci a ser uma família de quatro e cresci tão feliz. Continuo a sonhar fazer mais e melhor pessoal e profissionalmente, continuo a menina que sonha ser feliz para sempre, como nos contos…", partilha.

"Que a vida continue generosa e que o caminho continue a permitir-me apreciar o que tenho em vez do que perdi, as saudades fizeram-me amar mais a cada dia, não perder um bom dia, nem um amo-te, nem tantos pequenos nadas tão cheios de tudo. Obrigada vida, vamos a mais uma volta", completa.