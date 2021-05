Laura Figueiredo soma e segue no que diz respeito aos seus projetos profissionais, depois de ter lançado uma marca de roupa inspirada na filha, a Belafi, a antiga apresentadora de televisão dedicou-se a uma coleção de joalharia.

O novo projeto da companheira de Mickael Carreira nasce de uma parceria com a BMB Jewels, tal como a própria revelou nas suas redes sociais.

"O Amor é eterno e a vida cruza-nos com pessoas e momentos recheados de simbolismo. A borboleta simboliza para mim esse amor eterno. É a sua leveza e elegância que queremos levar a cada uma de vocês. Estou muito feliz por este dia tão especial e por vos mostrar a minha coleção com a minha BMB Jewels", realça Laura ao apresentar este novo projeto no mesmo dia em que ela e Mickael Carreira completaram nove anos de vida em comum.

