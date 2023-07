Laura Figueiredo tem por hábito desejar um "bom dia" aos seguidores da sua página de Instagram logo pela manhã, e desta vez contou com uma companhia especial para este momento.

A mamã gravou um vídeo em que aparece com o filho mais novo ao colo, o bebé Gabriel. "Bom dia, dia, bom dia alegria. Estamos aqui no nosso namoro. O Gabi adora ficar assim todo encolhido, nem se vê as pernas. A Beatriz não era nada assim, queria estar sempre toda esticada", disse Laura Figueiredo.

"Que coisinha boa da mãe", acrescentou, completamente 'babada'. Veja este adorável momento no vídeo que está agora disponível na galeria.

De recordar que o menino - que nasceu neste mês de julho - é fruto da relação de Laura Figueiredo com Mickael Carreira. O casal tem ainda em comum a filha Beatriz, de seis anos.