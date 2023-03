Laura Figueiredo usou a sua página de Instagram para dedicar uma bonita mensagem à filha, a pequena Beatriz, que hoje completa seis anos de vida. "Parabéns à minha tão sonhada Beatriz", começa por escrever na legenda de um retrato da menina, fruto do seu relacionamento com Mickael Carreira.

"Vieste trazer tudo que sonhei e muito mais, és a menina mais doce e alegre que conheci, contigo não existe dia mau, não existe um dia sem um sorriso, sem o teu brilho no olhar que me arrebatou desde o primeiro instante, tens o poder de me tornar forte, dás colo como ninguém e sei que serás uma mana mais velha incrível!", afirma, uma vez que está grávida pela segunda vez.

"Amo-te com todas as forças do meu ser, obrigada por me escolheres para ser tua mãe, meu amorzinho", completa.

Leia Também: Vídeo. Laura Figueiredo e Mickael Carreira cantam os parabéns à filha