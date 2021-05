Com as boas temperaturas, Laura Figueiredo decidiu terminar a semana a apanhar banhos de sol na piscina e registou um momento para as redes sociais.

A companheira de Mickael Carreira mostrou-se arrasadora com um biquíni cor de rosa. "Bom fim‑de‑semana. Só boas energias para todos nós", escreveu na legenda da foto.

Pela caixa de comentários, os seguidores desfizeram-se em elogios. Ora veja.

Leia Também: Mickael Carreira e Laura Figueiredo: A comemoração de data especial