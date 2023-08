Mac Miller está a ser homenageado por uma marca de calçado que decidiu lançar uma edição especial para celebrar o cincos anos do lançamento do último álbum lançado pelo rapper, como relata o Page Six.

Foi no dia 3 de agosto de 2018 que o álbum 'Swimming' foi lançado, pouco antes da morte do artista, que partiu em setembro desse mesmo ano.

"Swimming by Mac Miller", pode ler-se nos referidos ténis da marca Vans. "Mac Miller 1992 Til [Infinity]" está ainda escrito na sola.

© Reprodução Page Six - Vans