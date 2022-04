Eis a rainha Isabel II como nunca a viu! A propósito do 96.º aniversário da monarca britânica e da celebração do Jubileu de Platina (no âmbito dos 70 anos no trono), sua majestade foi homenageada com uma Barbie.

Inspirada num dos seus mais icónicos looks, a boneca da Mattel tem vários pormenores a destacar, entre eles, a tiara: uma reprodução da Fringe Tiara da rainha Mary, a qual Isabel II usou no seu casamento com o príncipe Filipe.

"Enquanto sua majestade celebra o jubileu é maravilhoso ver uma marca icónica como a Barbie partilhar o impacto de figuras femininas históricas como líderes, criadoras e pioneiras de novas gerações", notou a professora e historiadora Kate Williams, autora de 'Our Queen Elizabeth'.

