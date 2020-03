Depois de Maria João Abreu, Bárbara Guimarães recebe no seu novo programa - '24 Horas de Vida' - um outro convidado para lá de especial: o apresentador João Baião.

Esta quinta-feira, dia 12, a SIC divulgou o teaser oficial do episódio que vai para o ar no próximo domingo. Lágrimas, abraços, sorrisos e emoções fortes prometem marcar a passagem do apresentador pelo '24 Horas de Vida'.

"A Bárbara Guimarães desafiou-me a viver o meu dia intensamente como se me restassem apenas 24h, foi isso que fizemos num dia cheio de encontros. Não pode perder, este domingo na SIC", escreveu João Baião ao partilhar as imagens nas redes sociais.

