Lady Louise Windsor é uma das 'royals' mais discreta da família real britânica.

Aos 20 anos, a filha mais velha dos duques de Edimburgo, o príncipe Eduardo e Sophie, estuda na Universidade de St. Andrews, na Escócia, pelo que leva uma vida afastada dos holofotes.

No entanto, recentemente, aquela que era considerada a neta preferida do príncipe Filipe, ganhou destaque por ter publicado um vídeo no Tiktok, no qual fala sobre uma das suas paixões, o teatro.

No vídeo, a jovem aparece com um look casual, vestindo uma camisola preta de gola alta, sobre a qual colocou uma camisa branca. Veja no vídeo abaixo.

