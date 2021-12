Foi enquanto gravava a telenovela "Vizinhos" que Kylie Minogue resolveu aventurar-se na música. Depois de lançar "The loco-motion", um original de Little Eva, inicialmente apenas na Austrália, em 1987, a cantora e atriz, atualmente com 53 anos, rumou a Londres, em Inglaterra, para gravar mais canções. "I should be so lucky", composto pelo trio de produtores Stock Aitken Waterman, editado a 29 de dezembro de 1987, seria o seu primeiro single internacional.

Nas redes sociais, Kylie Minogue não deixou passar a data em branco, agradecendo aos fãs que a acompanham há (já) 34 anos. Escrita em apenas 40 minutos, a canção tornar-se-ia num dos grandes sucessos internacionais do primeiro semestre do ano seguinte, levando a artista australiana a privilegiar a música em detrimento da representação, que todavia nunca abandonou, nas décadas seguintes. Até hoje, a intérprete de "All the lovers" já vendeu mais de 80 milhões de discos.